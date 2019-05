Am Montag begannen nicht nur die lange angekündigten Bauarbeiten auf der Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg, auch auf der Mühlendammbrücke in Mitte mussten kurzfristig Autospuren reduziert werden. Auf der Oberbaumbrücke läuft seit Montagmorgen der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen nur noch einspurig, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit. Zudem wird der Verkehr über die Schillingbrücke umgeleitet. In Mitte stehen nur noch drei statt vier Autospuren je Richtung zur Verfügung, wie die Verkehrsverwaltung mitteilte. »Grund sind Mehrbelastungen durch höheres Verkehrsaufkommen sowie steigende Fahrzeuggewichte auf den bislang je vier Spuren pro Richtung«, heißt es in einer Mitteilung. Das sei das Ergebnis von Routine-Berechnungen zur Standfestigkeit gewesen. Diese Einschränkungen sollen bis zum Ersatzneubau der maroden Brücke gelten, der 2022 beginnen soll. Die Arbeiten an der Oberbaumbrücke sollen Anfang November abgeschlossen sein. nic