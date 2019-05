Am Wahlabend waren die Grünen-Anhänger siegestrunken. Mit einem solchen Sieg haben selbst die größten Optimisten wohl nicht gerechnet. Zweitstärkste Partei weit vor den Sozialdemokraten und deutliche Zugewinne bei der Landtagswahl in Bremen, wo sie entscheiden werden, welche Koalition es künftig geben wird. Eine mit der SPD und den LINKEN oder eine mit der CDU und der FDP. Parteichef Robert Habeck schien am Sonntagabend in Interviews fast benommen zu sein von dem Triumph. Dennoch blieb er demütig, als er etwa sagte: »Alter Schwede, was kommen da für Aufgaben auf uns zu?«

Tags darauf klang er nüchtern. »Wir wissen, dass wir mit dem Ergebnis den Auftrag bekommen haben, eine orientierungsgebende Kraft zu sein.« Zweifelsohne sind die Grünen jetzt ins Zentrum der politischen Debatte gerückt. Für Habeck ist das eine »immense Aufgabe«, denn strukturel...