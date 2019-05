Der Vorsitzende der Brexit-Partei Nigel Farage trägt einen hellblauen Anstecker seiner Partei Foto: dpa/Joe Giddens

Am Montag hat in Großbritannien in den beiden großen Volksparteien die Suche nach einem Ausweg aus dem Stimmungstief begonnen. Sowohl die Tories von Noch-Premierministerin Theresa May als auch Labour mussten bei den Europawahlen herbe Rückschläge einstecken. Feiern konnten die kleineren Parteien - und da allen voran die Brexit Party.

Die neue Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage, die erst wenige Wochen alt ist, holte laut Hochrechnungen vom Montagnachmittag aus dem Stand 31,6 Prozent der Stimmen. Aber auch die beiden Parteien, die sich am klarsten gegen den Brexit positioniert haben, legten deutlich zu: Die Liberaldemokraten erhielten 20,3 Prozent der Stimmen und kamen so auf den zweiten Platz. Die Grünen schnitten mit 12,1 Prozent ebenfalls gut ab. Labour (14,1 Prozent) wurde auf den dritten Platz verwiesen. Die konservativen Tories landeten mit gerade einmal 9,1 Prozent der Stimme auf dem fünften Platz - ein katastrophales E...