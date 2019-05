Vilnius. Der 55-jährige Ökonom Gintanas Nauseda hat die Präsidentenwahl in Litauen gewonnen und wird Staatsoberhaupt des Landes. Der parteilose Politikneuling setzte sich in der Stichwahl gegen die ehemalige Finanzministerin Ingrida Simonyte durch. Nauseda wird sein Amt am 12. Juli antreten. Nach Auszählung entfielen 65,9 Prozent auf den favorisierten Nauseda. Dies teilte die Wahlkommission in Vilnius am Montag mit. Nach dem ersten Wahlgang hatten beide Kandidaten fast gleichauf gelegen. »Ich werde versuchen, das litauische Volk zu einen, die litauischen Parteien zu einen«, sagte Nauseda in der Wahlnacht in Vilnius. dpa/nd