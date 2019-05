Tokio. Die USA wollen nach den Worten von Präsident Donald Trump keinen Führungswechsel in Iran. »Wir streben an, dass es dort keine Atomwaffen gibt«, sagte Trump am Montag bei einem Besuch in Tokio. Er fügte hinzu, dass er mit »einem Deal« mit Teheran rechne. Es besteht aber internationale die Sorge, dass es Falken wie Trumps Nationalem Sicherheitsberater John Bolton in Wahrheit um den Sturz der Regierung in Teheran geht.

Vorige Woche hatte auch Trump Iran mit Vernichtung gedroht. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen wiederholt vor einer angeblichen akuten Bedrohung für ihre Truppen in der Region gewarnt. AFP/nd