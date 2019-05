»Mobbing am Arbeitsplatz« - unzutreffend bezeichnet

Die nd-ratgeber-Seiten lese ich oft mit großem Gewinn. Umso wichtiger ist es mir, auf vermeidbare Fehler hinzuweisen: In der Ausgabe vom 27. Februar 2019 (Seite 3) kann der Beitrag über »Mobbing am Arbeitsplatz« nicht nur Irritationen hervorrufen, sondern auch im Rechtsverfahren den gegenteiligen Effekt erreichen, den er beabsichtigt.

Das englische Lehnwort »Mobbing« wird nämlich im Deutschen, so auch in diesem Beitrag, oft falsch - hier auch im rechtlichen Sinne falsch - verwendet. Mobbing im Englischen bezeichnet die körperliche Belästigung einer einzelnen Person durch eine Gruppe (einen Mob) und nichts sonst. Was im Beitrag unter »Mobbing« behandelt wird, ist im angelsächsischen wie auch im deutschen Recht statt dessen unter dem Begriff »Belästigung am Arbeitsplatz« - englisch: »workplace harassment« - präzise gefasst.

Die rechtlich einzig korrekte Bezeichnung für »Mobbing« ist also »harassment«, (Belästigung, auch z. B. sexueller Natur). Eine offenere Form der Belästigung wird mit dem Wort »bullying«, also Schikane, bezeichnet.

Reicht eine derart belästigte oder schikanierte Person wegen »Mobbings« eine Klageschrift ein, kann es im schlimmsten Fall (und wohl nicht nur in den USA) zu einer Gegenklage wegen Verleumdung führen, wenn die zuerst beklagte Partei nachweisen kann, dass keine Gruppe in besagter Weise am verhandelten Tatbestand beteiligt war.

Auch deutsche Anwälte dürften diese Sachlage kennen, so dass hier größte Vorsicht bei der Behauptung, jemand sei »gemobbt« worden, angebracht ist.

Ich bin zwar kein Jurist, habe aber fast acht Jahre in den USA gelebt und dort auch viele Gerichtsberichte in den Zeitungen gelesen. Gerade deshalb bemühe ich mich um eine sachlich korrekte und sparsame Anwendung englischer Termini.

Prof. Dr. Mario Keßler, 13057 Berlin

Beiträge in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzungen vor.