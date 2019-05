Nach dem SPD-Debakel bei der Europawahl in Berlin wollen die anderen beiden Koalitionspartner Grüne und LINKE rasch zur Sacharbeit zurückkehren. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Abgeordnetenhaus, Daniel Wesener, plädierte am Montag dafür, »weiter an der Umsetzung des Koalitionsvertrags zu arbeiten.« Er gehe nicht davon aus, dass das Wahlergebnis die rot-rot-grüne Koalitionsarbeit belasten werde. Ähnlich äußerte sich Linke-Landeschefin Katina Schubert: »Die Wähler erwarten, dass wir vernünftig arbeiten. Da ist keine Zeit, jetzt in Parteiquerelen zu versinken.« Die LINKE-Fraktionschefs Udo Wolf und Carola Bluhm erklärten: »E...

