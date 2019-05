Die Stimmung seiner SPD sei »getrübt«, bekannte Generalsekretär Erik Stohn am Montag in Potsdam. Das schlechte Ergebnis sowohl bei der Europa- als auch der Kommunalwahl fordere Nachdenklichkeit, zumal mit der AfD eine Partei die Wahlen gewonnen habe, die das Land auseinander treibe. Brandenburg sei aber durch das Miteinander stark geworden.

Von einem »Denkzettel« für die CDU sprach deren Generalsekretär Steven Bretz. Es sei ein »harter Wahlabend« gewesen. Die CDU habe einen »herben Verlust« einstecken müssen. Bretz führte das hautsächlich auf das Erscheinungsbild der Großen Koalition im Bund zurück. »Die Menschen sagen, so geht das nicht weiter«, so Bretz. Mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September unterstrich er: »Das Rennen ist offen.«

Die LINKE könne mit ihren Wahlergebnissen »alles andere als zufrieden sein«, täumte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg ein. Offensichtlich habe das Klima-Thema alles dominiert, und den Sozialist...