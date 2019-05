Sonntagabend verkündete die SPD, dass die lange erwarteten Ergebnisse einer parteiinternen Expertenkommission, die die verheerenden Wahlniederlagen der vergangenen Jahre gründlich analysiert habe, nun endlich vorlägen. »Wir haben herausbekommen, dass wir so erfolglos sind, weil wir jahrzehntelang CDU-Politik gemacht haben«, sagte Andrea Nahles reuevoll und dabei auf die Knie fallend. »Im Prinzip kann man sagen: Wir haben nur Scheiße gebaut, den Sozialstaat zerstört, die Menschen in die Armut getrieben und praktisch nichts gemerkt. Wir sollten uns schämen«, so Nahles weiter unter Tränen. »Wir appellieren dringend an die noch verbliebenen SPD-Wählerinnen und -Wähler: Lasst auch ihr endlich ab von eurem Tun!« Gerhard Schröder soll sein gesamtes Vermögen einer kommunistischen Organisation gespendet haben. Augenzeugen berichteten auch von exzessiven öffentlichen Selbstgeißelungen anderer ehemaliger und gegenwärtiger Parteifunktionäre. tbl