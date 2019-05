Am Sonntagabend drehte der 34-Jährige dann mit zwei Treffern zum 2:1 das Endspiel gegen Kanada auch höchst selbst. Um die Kollegen dann noch mal ranzulassen, überließ er Harri Pesonen den Treffer zum 3:1-Endstand. Danach feierten die Finnen in Bratislava ausgelassen ihren dritten WM-Titel. Bemerkenswert war das vor allem, da sie im Gegensatz zu den meisten anderen Nationen auf Superstars aus der NHL verzichtet hatten. Wer braucht die schon, wenn man einen Marko Anttila hat. In Amerika hat er nie gespielt.

Foto: imago images / ITAR-TASS