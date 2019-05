Carsten Meyer-Heder hat mit der CDU die Wahl in Bremen gewonnen. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Bei den Passionsspielen im bayerischen Oberammergau hätte Carsten Meyer-Heder gut den Jesus geben können, so wie er in der freien Landschaft hockt in locker fallendem Gewand, langhaarig mit Vollbart, den Blick freudig nach oben gerichtet, als komme justament eine frohe Botschaft von der Himmelpforte hernieder. Dieses Bild, zu betrachten auf der Homepage des gebürtigen Bremers, stammt aus dessen jungen Jahren. Sie hatte der mittlerweile 58-Jährige so ganz anders gestaltet als Altersgenossen, die sich schon als Jungunionisten den Weg zur CDU-Karriere erdienten. Der angehende Wirtschaftswissenschaftler, Sohn eines Bestatters, le...