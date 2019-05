Die Schau ist vom 4. Juni bis zum 20. Oktober 2019 zu sehen. Was als »digitale Revolution« unsere gesamte Lebenswelt grundsätzlich verändert hat, unsere Wahrnehmung und die Art, wie wir uns der Welt mitteilen, brachte auch Künstlerinnen und Künstler dazu, neue Ausdrucksformen zu erproben. nd

Was ist digitale Kreativität? Und wie hat sie sich entwickelt? Die Ausstellung »Digital Revolution« im Deutschen Filminstitut & Filmmuseum (DFF) in Frankfurt beschäftigt sich mit diesen Fragen.

