Zwei Tage nach dem Absturz der Linkspartei bei den Europa- und Kommunalwahlen in Brandenburg äußerte sich Landtagsfraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag zu möglichen Ursachen. Es sei die Diskussionskultur zu bewundern, mit der die Grünen ihre politischen Themen in die Gesellschaft getragen haben, sagte Christoffers. Dies sei den Sozialisten nicht gelungen. So lautete eine seiner Erklärungen dafür, warum es am Sonntag für die LINKE so tief abwärtsging.

Die Partei habe ein Stück weit die Fähigkeit verloren, Offenheit auszustrahlen, bedauerte Christoffers. Er wurde von der Presse darauf aufmerksam gemacht, dass aber genau die Linksfraktion bei interessanten Debatten ihre Türen notorisch verschlossen halte. Dies im Widerspruch zu der Zeit von PDS-Fraktionschef Lothar Bisky, als die Fraktionssitzungen öffentlich waren. Damals hatten Journalisten immer Zutritt zu den Sitzungen der Landtagsfraktion, es sei denn, Personalfragen stand...