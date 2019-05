Potsdam. Der 58-Jährige, dem sexueller Missbrauch einer Sechsjährigen vorgeworfen wird, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das sagte Staatsanwalt Markus Nolte am Dienstag. Das Amtsgericht Potsdam hatte am Montag Haftbefehl gegen den 58-Jährigen erlassen. Er soll die Sechsjährige, die am Sonnabend in einem Möbelhaus verschwunden war, entführt und sexuell missbraucht haben. Der Vater hatte die Tochter noch im Fahrstuhl gesehen. Anschließend war sie 22 Stunden lang verschwunden. Am Sonntag wurde das Kind weinend auf einem Gehweg in Potsdam-Drewitz gefunden, wo sich auch das Möbelhaus befindet. dpa/nd