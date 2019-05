Rio de Janeiro. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in vier Gefängnissen im Norden Brasiliens sind am Montag mindestens 55 Häftlinge getötet worden. Die Leichen wiesen »Anzeichen eines Erstickungstodes« auf, teilten die Behörden des Bundesstaats Amazonas mit. Brasilien hat mit aktuell 727 000 Insassen - doppelt so viele, wie es Haftplätze gibt - die drittgrößte Gefangenenpopulation der Welt. Immer wieder kommt es dort zu tödlichen Auseinandersetzungen. Oft werden Haftanstalten faktisch von Drogenbanden kontrolliert. AFP/nd