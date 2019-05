Die Angeklagte war am 26. Sep-tember 2018 die letzte Aktivistin, die bei der Räumung des Hambacher Forstes von Polizeikräften aus den Bäumen geholt wurde. Bei ihrer Bergung aus einer Hängematte, die zwischen den Bäumen aufgespannt war, hatte die Frau sich erheblich gewehrt. dpa/nd

Köln. Das Landgericht Köln hat am Dienstag eine 19 Jahre alte Frau aus dem Hambacher Forst zu drei Wochen Dauerarrest verurteilt. Der Schuldspruch erging wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands. Mit der Entscheidung milderte die Berufungsinstanz das Urteil des Amtsgerichts Kerpen vom Februar deutlich ab. Dort war die Frau zu neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Wegen der sechsmonatigen Untersuchungshaft gilt der Dauerarrest als vollstreckt. Das Gericht urteilte nach Jugendstrafrecht.

