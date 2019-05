Torwart Carsten Lichtlein soll den Abstieg verhindern. Foto: imago images/H. Bösener

Die Angst vor dem ersten Bundesligaabstieg seines VfL Gummersbach bringt den ehemaligen Handballweltmeister Heiner Brand in diesen Tagen um den Schlaf. »Das Thema beschäftigt mich«, sagte Brand. »Ich denke oft daran. Auch nachts.«

Seit der Gründung der Bundesliga vor 53 Jahren war Gummersbach stets im Oberhaus dabei. Zwölf deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege und elf Europacuptriumphe feierte der einst ruhmreiche Verein - auch dank Brand, der in seiner Karriere ausschließlich das Trikot des VfL getragen hat und die Oberbergischen später auch noch zweimal trainierte.

Kein Wunder also, dass dem 66-Jährigen die prekäre sportliche und wirtschaftliche Situation des Vereins nahe geht. »Es fällt schwer, mir die Bundesliga ohne den VfL vorzustellen«, sagte Brand. »Wenn es so kommen sollte, wäre das bitter und würde sehr wehtun. Nicht nur mir, sondern vielen Menschen in der Region. Der Verein gehört zu dieser Stadt.«

Zwei Spieltage vor Saison...