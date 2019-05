Seit Vorliegen der ersten Prognosen am Abend der Europawahl rumort es in der SPD. Kein Wunder, brachte die Abstimmung doch einen neuen Tiefpunkt in der Geschichte der Partei. Gegenüber der vorangegangenen Wahl zum Europäischen Parlament 2014 hat sie 11,5 Prozentpunkte eingebüßt und kam nur noch auf 15,8 Prozent der Stimmen. Und in Bremen ist die SPD nach 73 Jahren erstmals nicht mehr stärkste Partei. Bei der Bürgerschaftswahl stürzte von 32,8 auf gerade noch 25,1 Prozent ab. Noch am Sonntagabend wurden Forderungen nach nicht genau benannten personellen Konsequenzen laut.

Doch nachdem Parteichefin Andrea Nahles am Montagabend mitgeteilt hatte, sie werde sich als Fraktionsvorsitzende schon am 4. Juni zur Wiederwahl stellen, waren die Kritiker auch nicht zufrieden.

Der frühere Parteichef Martin Schulz, der Medienberichten zufolge Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz hat, sagte zu Nahles’ Ankündigung, der Fraktion solle »die Zeit gegeben werd...