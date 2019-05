München. Die CSU will ihr traditionsreiches Parteiorgan »Bayernkurier« noch in diesem Jahr einstellen. Das kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München an. Grund ist, dass die CSU ihre Ressourcen künftig voll auf die digitale Kommunikation legen will. Das CSU-Präsidium solle ausarbeiten, »wie wir unsere analoge Kommunikation, den «Bayernkurier», in diesem Jahr noch einstellen können und die neuen Möglichkeiten im Digitalen dafür umso stärker nutzen können«, sagte Blume. Entscheidend sei, wie man maximale Reichweiten erziele. dpa/nd