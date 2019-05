Ferienzeit - Reisezeit. Liebe Eltern, freut euch, wenn ihr eure Sprösslinge noch an eurer Seite habt. Genießt es! Irgendwann gehen sie eigene Wege. Aber diese Kleinen und Größeren mit ihrer Offenheit, ihrer Entdeckerfreude, sie schenken euch ja so viel! Wenn sie nörgeln und nerven, liegt es oft daran, dass ihr Erwachsene zu sehr mit euch beschäftigt seid und zu wenig Rücksicht auf ihre Bedürfnisse nehmt. Mit diesem Büchlein wird Kindern garantiert nicht langweilig sein: »Mein einzigartiges Reise-Einkleb-Kritzel-Buch«. Die Künstlerin Julia Kaergel hat es Kindern gewidmet, »die neugierig darauf sind, die Welt zu entdecken«. Man kann allerdings darauf wetten, dass Eltern ihnen über die Schulter schauen und staunen werden, wie da etwas ganz Eigenes entsteht. »Trage deine Erlebnisse in dieses Buch ein, schreibe Tagebuch, mache Zeichnungen, zeichne Pläne, klebe Fotos, Tickets und Etiketten ein. Zusätzlich gibt es viele Tipps fürs Reisen ohne...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.