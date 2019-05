Geschichte wiederholt sich nicht? Im Bild: Geschändeter Friedhof in Schwäbisch Hall Bemerkung: S. 3 31.5. 163 x 255 Foto: dpa

Vor den Wahlen zum Europaparlament prognostizierten Sie, dass über 20 Prozent der Stimmen an rechte Parteien oder Bewegungen gehen. Ihre Befürchtungen sind teils übertroffen worden. Sind Sie schockiert?

Problematisch ist insbesondere das Wahlergebnis in Ostdeutschland, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Auf nationaler Ebene hat die AfD gerade mal zehn Prozent erhalten. Die Enttäuschung darüber konnten deren Repräsentanten nicht verbergen. Und gesamteuropäisch ist den rechtspopulistischen und rechtsextremen Formationen der Durchmarsch ebenfalls nicht gelungen. Ihr Vormarsch ist gebremst. Ihr in Mailand verkündetes Vorhaben »Wir rocken Europa« konnten sie nicht einlösen.

Besorgniserregend ist aber in der Tat die Entwicklung in Großbritannien und Italien, wo sich mehr als ein Drittel der Wähler für das rechtspopulistische, rechtsextreme Spektrum entschieden und die Politik dominieren. Das Beispiel Österreich, wo ÖVP und FPÖ ...