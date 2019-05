Berlin/Caracas. Vertreter von Opposition und Regierung aus Venezuela wollen ihre Verhandlungen über eine Beilegung des politischen Konflikts in Norwegen fortsetzen. »Die Parteien haben den Willen zur Weiterführung der Gespräche gezeigt, um eine Lösung entsprechend der Verfassung für das Land zu finden«, erklärte die norwegische Außenministerin Ine Eriksen Søreide laut der venezolanischen Tageszeitung »El Nacional« vom Mittwoch. Über den Inhalt der Gespräche haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. In der venezolanischen Hauptstadt Caracas demonstrierten am Mittwoch Tausende Mitarbeiter des Gesundheitswesens und von Universitäten gegen die katastrophalen Situation in den staatlichen Krankenhäusern. epd/nd