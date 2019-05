Frankfurt am Main. Gründer neuer Unternehmen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Jobs geschaffen als 2017. Umgerechnet in Vollzeitstellen entstanden 219 000 Arbeitsplätze, wie aus Daten der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Im Jahr zuvor wurden nur 145 000 neue Jobs verzeichnet, 2016 waren es 215 000 Stellen. Angesichts des boomenden Arbeitsmarkts sinkt allerdings generell das Interesse vieler Menschen an einer Selbstständigkeit. Im vergangenen Jahr stabilisierte sich die Entwicklung jedoch weitgehend. Den Angaben zufolge machten sich 547 000 Menschen selbstständig, das waren 2 Prozent weniger als 2017. In der Vergangenheit hatte es noch Rückgänge mit jeweils zweistelligen Raten gegeben. dpa/nd