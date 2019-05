Berlin. Mehrere ostdeutsche Bundesländer wollen bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus enger zusammenarbeiten. Bei einem Treffen in Berlin berieten die Innenressortchefs von Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Mittwoch unter anderem über den Aufbau eines gemeinsamen Trainingszentrums für Spezialeinsatzkommandos (SEK) und andere Polizeikräfte. »Bei der Terrorabwehr ist permanentes Training eine wichtige Säule«, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). »Hier ist es sinnvoll, unsere Kapazitäten länderübergreifend zu bündeln.« dpa/nd

In Dresden haben Studierende eine Universitätsbibliothek besetzt, weil die Leiterin für die AfD kandidiert

