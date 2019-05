Der Stadtentwicklungsausschuss Friedrichshain-Kreuzberg wird erst am kommenden Mittwoch bei einer Sondersitzung über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan des RAW-Geländes an der Revaler Straße befinden. Die Initiative RAW.Kulturensemble kritisiert, dass der Kurth-Gruppe, der ein Großteil des Areals gehört, im Gegenzug für den Erhalt des sogenannten soziokulturellen L, viel zu große Zugeständnisse bei der möglichen Baumasse gemacht wurden. Bei der nun terminierten Sondersitzung könnte es trotzdem grünes Licht für die Vorlage geben, bei der anschließenden Sitzung des Bezirksparlaments die Entscheidung endgültig bestätigt werden. Abgeordnete der Linksfraktion rügten das Vorgehen scharf. nic

