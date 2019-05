Was soll das sein

Nach Protesten gegen die baustellenbedingte Verkehrsführung auf der Oberbaumbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg hat Verkehrssenatorin Regine Günther (für Grüne) eine neue Lösung angekündigt. Fußgänger sollen bis Ende der Bauarbeiten im November nur noch unter den Arkaden die Brücke nutzen dürfen, der dortige provisorische Radweg Richtung Friedrichshain wird schmaler. In Richtung Kreuzberg wird der Bürgersteig der offenen Brückenseite komplett zum Radweg. Die Änderungen werden umgesetzt, sobald eine zusätzliche Fußgängerampel aufgestellt sei, erklärte die Senatorin bei einer Demonstration von Fahrradaktivisten auf der Brücke am späten Dienstagnachmittag. Eine Sperrung der Brücke für den Autoverkehr schloss Günther wegen der maroden Elsenbrücke kategorisch aus. nic