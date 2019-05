Potsdam. Der mutmaßliche Entführer eines sechs Jahre alten Mädchens aus Potsdam ist der Polizei bereits bekannt. Er ist einschlägig vorbestraft, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte. Gegen den 58-Jährigen wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs und der Freiheitsberaubung ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. »Wir warten auf die Akten und werden uns erst dann äußern«, sagte sein Rechtsanwalt Thomas Arndt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass das Mädchen aus der Wohnung flüchten konnte. Der Vorwurf gegen den 58-Jährigen lautet, dass Mädchen am Sonnabend in einem Möbelhaus in Potsdam entführt und sie sexuell missbraucht zu haben. Die Sechsjährige war 22 Stunden lang verschwunden. Am Sonntag wurde sie weinend auf einem Gehweg im Potsdamer Stadtteil Drewitz gefunden, wo sich auch das Möbelhaus befindet. dpa/nd