Potsdam. Berlin und Brandenburg war im Mai nach Bremen die Bundesländer mit den geringsten Niederschlagsmengen in der Bundesrepublik. Mit jeweils rund 35 Litern pro Quadratmeter seien die Werte für Berlin und Brandenburg weit unter dem langjährigen Vergleichswert von 54 Litern geblieben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in seiner Bilanz mit. Trockenstes Bundesland war Bremen mit rund 30 Liter. Mit durchschnittlich 12,3 Grad war Brandenburg nach Berlin das zweitwärmste Bundesland. Bundesweit war es nach der Bilanz des DWD im Mai mit 10,9 Grad erstmals seit mehr als einem Jahr aber nicht zu warm, sondern zu kühl. dpa/nd