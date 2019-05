Foto: Oranienburg. 131 Frauen und 263 Männer sind am Mittwoch an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg feierlich vereidigt worden. Ihren Eid leisteten sie auf das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Brandenburg. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) erinnerte die jungen Leute daran, dass sie damit »ein Dienst- und Treueverhältnis mit besonderen Rechten, aber auch Pflichten« begründen. Die Anwärter waren im Frühjahr und Herbst vergangenen Jahres eingestellt worden. Derzeit absolvieren an der Fachhochschule in Oranienburg mehr als 1100 angehende Polizisten eine Ausbildung oder ein Studium. So viele waren es noch nie. Aktuell zähle die brandenburgische Polizei 8115 Beschäftigte, erklärte das Innenministerium. Der Personalbestand wachse wie vorgesehen langsam aber stetig. nd Foto: dpa/Christoph Soeder