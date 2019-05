Die Flensburger Fans sangen schon »Die Nummer eins im Land sind wir« und skandierten immer wieder: »Deutscher Handballmeister«. Doch Trainer, Spieler und Funktionäre des Tabellenführers wollten am Mittwochabend, nach dem souveränen 26:18 gegen die Füchse Berlin, noch keine voreiligen Gratulationen zur Titelverteidigung annehmen. »Meister sind wir erst, wenn wir auch die letzte Hürde beim Bergischen HC überspringen«, warnte Dierk Schmäschke,Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt.

Bei zwei Punkten Vorsprung vor Rekordmeister THW Kiel reicht den Flensburgern am Pfingstsonntag schon ein Remis beim Aufsteiger BHC zum dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte nach 2004 und 2018. Erfolgstrainer Maik Machulla sieht dem Saisonfinale nicht nur wegen der glänzenden Ausgangsposition gelassen entgegen. »Es fühlt sich entspannter an als voriges Jahr. Wir waren in dieser Saison immer der Gejagte. Die Mannschaft hat eine mental reife Leistung abge...