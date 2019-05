Gerettete Geflüchtete an Bord der Iuventa Foto: IUVENTA Jugend Rettet e.V.

Weil Sie Menschen aus Seenot gerettet haben, drohen Ihnen 20 Jahre Haft. Macht Ihnen das Angst?

Es ist natürlich ein mulmiges Gefühl zu wissen, dass im schlimmsten Fall 20 Jahre Knast drohen - für etwas, das eigentlich nicht bestraft werden sollte, etwas, das selbstverständlich sein sollte, nämlich Menschen aus Lebensgefahr zu retten. Deshalb macht es mich eher wütend, weil Schiffe nicht mehr rausfahren können und wir daran gehindert werden, Menschen zu retten.

Die Perspektive, vielleicht tatsächlich 20 Jahre in einem italienischen Gefängnis zu sitzen, bereitet Ihnen keine Sorgen?

Das ist so abstrakt und auch noch so lange hin. Es fällt mir schwer, mir ernsthaft Gedanken darüber zu machen. Aber natürlich. 20 Jahre Knast will niemand.

Bis jetzt wird lediglich ermittelt, Anklage wurde noch nicht erhoben, richtig?

Genau, aktuell laufen Ermittlungen. Unsere beiden italienischen Anwälte rechnen damit, dass Ende dies...