Wie erzähl ich’s meinem Kinde? Damit ist sicher nicht die berühmte Behelfsfabel von den Bienen und Blumen und den daraus erwachsenden Früchten gemeint. Obwohl natürlich auch das Wissen über Liebe und Sexualität einer Vermittlung bedarf, die über anatomische Modelle, »Bravo«-Storys und eher zweifelhafte Web-Angebote hinausgeht. Wir empfehlen an dieser Stelle zum Thema eine Schneckengeschichte, die vielleicht Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre reaktionären Geistesverwandten erschrecken würde, die aber nichtsdestotrotz fest auf dem Boden naturwissenschaftlicher Tatsachen steht. Es geht um Geschichte und Zeitgeschichte sein - und um das Erlernen des Sich-Verhaltens in der Welt. Was das Widerstehen beinhaltet, die Herausbildung eines ethischen Kompasses für eine Welt, die nicht erst seit Erfindung der Informationsflut manchmal verwirrend, immer aber interpretations- und veränderungsbedürftig ist.

Dass die gelungene Verbindung von Bild und T...