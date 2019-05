Wie die Philippinen schickt auch Malaysia mittlerweile nicht recycelbaren Müll in die wohlhabenden Herkunftsländer zurück. Auf dem Bild öffnen Arbeiter einen Container voller nicht recycelbarer Kunststoffe, der von den Behörden im Hafen in Klang, Malaysia festgesetzt wurde. Foto: AP/dpa/Vincent Thian

Behaltet Euren Dreck - so lautet das neue Motto der philippinischen Regierung. Die »MV Bavaria« wurde am Freitag im westlich von Manila gelegenen Hafen Subic Bay mit 69 Containern Plastikabfall beladen, um Kurs auf Vancouver an der Westküste Kanadas zu nehmen. Dabei handelt es sich um einen Teil von mehr als 1300 Tonnen Haushaltsmüll (Plastikflaschen, Plastiktüten, Altpapier, gebrauchte Windeln), den eine kanadische Firma 2013/2014 in das südostasiatische Land schickte und fälschlicherweise als recycelbar kennzeichnete.

Um den Müllberg gab es jahrelang Streit zwischen Manila und Ottawa - die kanadischen Behörden wiesen jede Verantwortung von sich, da es sich um ein Privatgeschäft handele. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte drohte Kanada im April gar mit »Krieg«. Daraufhin erklärte sich die dortige Regierung bereit, den Müll zurückzunehm...