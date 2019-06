Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

München. Wegen der Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Reform der Grundsteuer fürchten Wohnungsgenossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften in den Großstädten stark steigende Steuerzahlungen, die direkt die Mieter treffen würden. Der Wohnungsverband GdW geht davon aus, dass das »untere Mietsegment« überdurchschnittlich belastet werde, heißt es in einer Stellungnahme. Grund ist der rasante Anstieg der Bodenpreise, denn der Wert der Grundstücke soll künftig in die Berechnung der Steuer einfließen. Das Bundesfinanzministerium erklärte, es gebe Möglichkeiten, einen Mietpreisanstieg durch die Grundsteuer zu vermeiden. dpa/nd