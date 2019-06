Seoul. Fluglinien müssen sich im Jahr 2019 weltweit auf geringere Gewinne einstellen. Der Branchenverband IATA korrigierte bei seiner Generalversammlung am Sonntag in Seoul seine Gewinnerwartung vom Dezember wegen steigender Kosten deutlich nach unten. Statt bisher erwarteten 35,5 Milliarden Dollar dürften die Fluggesellschaften laut einer Mitteilung des Verbands 28 Milliarden Dollar verdienen. Steigende Kosten für Treibstoff, Arbeitskräfte und Infrastruktur drückten auf die Gewinnmargen. dpa/nd

