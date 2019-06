Berlin. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann verlangt von der Bundesregierung Milliardeninvestitionen in die E-Mobilität. »Die Verfügbarkeit von Ladesäulen wird über den Erfolg der E-Mobilität entscheiden«, sagte Hofmann der »Welt am Sonntag«. Daher sei ein Investitionsprogramm für Schnell-ladestationen nötig. »Wir rechnen mit über 10 Milliarden Euro für Stationen und Infrastruktur.« dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!