Düsseldorf. Nahezu jeder zweite Bürger in Nordrhein-Westfalen ist laut einer Umfrage für den Bund der Steuerzahler für eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge. In einer repräsentativen Erhebung unterstützten 46 Prozent der Befragten die Forderung. Bei der ersten Erhebung im August 2018 hatten sich erst 36 Prozent für die Abschaffung ausgesprochen. Am Freitag kommen Sachverständige im Landtag zu Wort. Sie äußern sich zu einem Gesetzentwurf der SPD-Opposition, die ebenfalls das Aus für die Abgabe fordert. dpa/nd