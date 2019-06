Insofern ist Nahles als eine Protagonistin der Großen Koalition Teil des Problems, wie der SPD-Altlinke Rudolf Dreßler feststellt. Der Versuch, den Ruf als Agenda- und Hartz-Partei loszuwerden, ist vorerst gescheitert. Bleibt die Frage, wie lange die schwarz-rote Bundesregierung noch durchhält. Ob die Koalitionsparteien es nach dieser EU-Wahl wagen, auf vorzeitige Bundestagswahlen zu setzen. Und wie es in mittlerer Zukunft gelingen soll, Mehrheiten für eine sozialere Politik zu organisieren. Letzteres muss allerdings nicht nur die SPD beantworten.

Dieser überstürzte Abgang erzählt etwas über die Wucht, mit der die Sozialdemokratie durchgerüttelt wird. Nicht nur wegen des miesen Ergebnisses bei der EU-Wahl, sondern vor allem wegen der tiefen Kluft zwischen sozialdemokratischen Traditionen und Grundwerten einerseits und ihrer Übertragung ins Zeitalter des rabiaten Spätkapitalismus andererseits. Darauf glaubwürdige, massenwirksame Antworten von links oder auch nur von halb links zu finden ist schwer genug; schier unmöglich ist es in der Geiselhaft einer Union, die selbst von rechts unter Druck steht.

