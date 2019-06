Stephansposching. Nach einem Gewaltausbruch in einer Asylunterkunft im niederbayerischen Stephansposching sind gegen drei mutmaßliche Randalierer Haftbefehle ergangen. Den Asylbewerbern werde Landfriedensbruch, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung vorgeworfen, so die Polizei. Die drei Nigerianer wurden in Haftanstalten gebracht. Insgesamt wird gegen sechs Asylbewerber ermittelt. Bei dem Einsatz am Freitagnachmittag wurden laut Polizei fünf Polizisten verletzt. dpa/nd