Kabul. Die Taliban planen trotz der Friedensgespräche mit den USA keinen Waffenstillstand. Die ausländischen Truppen in Afghanistan seien zur Niederlage verurteilt«, so Taliban-Chef Haibatullah Akhundzada. Die Taliban würden nicht aufgeben, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten. In den nächsten Tagen soll in Katar die siebte Runde der Gespräche mit dem US-Gesandten für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, stattfinden.

Bei der Explosion einer Autobombe in der Provinzhauptstadt Gasni sind am Samstag mehrere Polizisten getötet worden. Provinzratschef Nasir Ahmad Faqiri sprach von sechs getöteten und acht verletzten Polizisten. Die Angreifer hätten ein Polizeigebäude angegriffen. Agenturen/nd