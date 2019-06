Lommatzsch. Die AfD in Sachsen will nach der Landtagswahl in die Regierung. »Wir wollen regieren und deshalb heißt unser Wahlprogramm auch Regierungsprogramm«, erklärte Parteichef Jörg Urban am Samstag auf einem Parteitag in Lommatzsch (Landkreis Meißen). Der 54-Jährige könnte bei der Landtagswahl am 1. September als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Denn am Rande des Parteitages habe der AfD-Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla bekanntgegeben, dass er für eine Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl nicht zur Verfügung steht, wie die Partei am Sonntag mitteilte. Bislang war eine Doppelspitze von Urban und Chrupalla vermutet worden.

