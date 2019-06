Dserschinsk. Bei Sprengstoffexplosionen in einem Munitionsbetrieb der russischen Stadt Dserschinsk sind am Samstag mindestens 85 Menschen verletzt worden. 39 Werksmitarbeiter und 46 Bewohner benachbarter Häuser hätten medizinische Hilfe gebraucht, so das Gesundheitsministerium. Vor allem Glassplitter zerborstener Fensterscheiben verursachten Vrletzungen. Die Behörden riefen den Ausnahmezustand in der Stadt mit über 200 000 Einwohnern aus. Dserschinsk liegt 400 Kilometer östlich von Moskau. Die Ursache für die Explosion war unklar. Bilder des russischen Fernsehens zeigten eine riesige Rauchwolke über der Stadt. Hunderte Fensterscheiben gingen zu Bruch. 185 Gebäude waren betroffen. Fünf Gebäude des Werks seien zerstört worden, hieß es. dpa/nd