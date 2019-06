Am Freitag haben Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung erneut die Schändung mehrerer Gräber auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee angezeigt. Auf der Ruhestätte an der Herbert-Baum-Straße wurden demnach sieben Grabsteine umgeworfen und fünf Familiengräber beschädigt. Bereits am Mittwoch waren dort drei umgestoßene Grabsteine bemerkt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen. clk