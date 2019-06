Am Samstag haben laut dem Portal »Berlin gegen Nazis« etwa 100 Anhänger von rechtsextremen Gruppierungen wie »Staatenlos Info« und »Gelbe Westen Berlin« am Reichstag und vor dem Bundeskanzleramt demonstriert. Sie trugen unter anderem T-Shirts, auf denen zur Unterstützung mit der der verurteilten Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck aufgerufen wurde. clk

527 Wohnungen in Berlin-Kreuzberg könnten an renditeorientierte Investoren gehen / Verhandlungen laufen weiter

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!