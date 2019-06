Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Potsdam. Der Anteil der Frauen in Brandenburgs Ministerien hat sich laut Landesgleichstellungsbericht im Vergleich zwischen 2012 und 2017 erhöht. Den höchsten Frauenanteil in der Landesregierung hat das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie mit 72,4 Prozent, gefolgt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur mit 70,7 Prozent. Am unteren Ende der Liste stehen das Ministerium für Wirtschaft und Energie mit 54,3 Prozent und das des Innern und für Kommunales mit 54,9 Prozent. Brandenburg hat im Januar das bundesweit erste Paritätsgesetz auf den Weg gebracht. Es soll ab der Landtagswahl 2024 auf den Landeslisten der Parteien für gleich viele Frauen und Männer sorgen. dpa/nd