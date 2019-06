Potsdam. Polizisten mit Migrationshintergrund sind in Brandenburg gern gesehen. Die Polizei-Fachhochschule (FHPol) in Oranienburg wirbt aufgrund der 250 Kilometer langen Grenze Brandenburgs zu Polen, gezielt um polnische bzw. polnischsprachige Schüler. Die Bewerbungen und Einstellungen von Menschen mit Migrationshintergrund, so ein Sprecher der FHPol, hätten allgemein zugenommen. In der Bundespolizei, so Sebastian Brandt, Sprecher des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam, hätten 635 Polizeivollzugsbeamte einen Migrationshintergrund, es gibt außerdem 265 Laufbahnanwärter - die meisten aus Polen. dpa/nd