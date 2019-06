EasyJet-Maschinen rollen in Schönefeld zu ihren Parkpositionen – im Hintergrund der BER-Tower Foto: dpa/Bernd Settnik

Auch wenn Engelbert Lütke Daldrup, der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), in jüngster Zeit gern das öffentliche Interesse allgemein auf den Luftfahrtstandort Berlin lenken möchte: Gemessen wird er wohl zuerst daran, wie es um den neuen Hauptstadtflughafen steht. Und da hat der BER-Chef allen Pannenmeldungen von dessen Flughafendauerbaustelle zum Trotz in den vergangenen Wochen mantraartig wiederholt: Er sei zuversichtlich, den Termin der Inbetriebnahme im Oktober 2020 zu halten.

Am Freitag legte Lütke Daldrup in Berlin nach, vermeldete weitere Fortschritte bei der Bewältigung grundlegender technischer Probleme im Fluggastterminal (T1). Nachdem die Sachverständigen des von der FBB beauftragten TÜV Rheinland bereits am 10. April die sehr komplexe Entrauchungssteuerung abgenommen hatten, gab er nun die »finale Abnahme« der Lüftungstechnik im T1 und in den Abfertigungspavillons Nord und Süd (23. Mai) sowie d...