Los Angeles. Die französische Kosmetikkette Sephora schließt am Mittwoch in den USA all ihre Filialen, Vertriebszentren und Verwaltungsbüros für eine Anti-Rassismus-Schulung. Grund ist ein Tweet von R&B-Sängerin SZA, sie sei in einer Filiale in Los Angeles des Diebstahls verdächtigt und durchsucht worden. Sephora folgt mit der Aktion dem Beispiel der US-Kaffeekette Starbucks. AFP/nd