Damaskus. Bei der Explosion einer Autobombe im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 22 Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder. Die Bombe sei am Sonntagabend (Ortszeit) im Ort Asas unweit der türkischen Grenze explodiert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. 18 Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich. Wer hinter dem Anschlag steckt, blieb zunächst unklar. dpa/nd

SPD: Chefin weggemobbt und keiner will ihren Job / Auch Mut zum Ausstieg aus GroKo fehlt

