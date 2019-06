London. Kurz vor Beginn seines Staatsbesuchs in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan bei Twitter als »Versager« verspottet. Khan, der nach allem, was man höre, furchtbar schlechte Arbeit als Bürgermeister von London geleistet habe, sei auf törichte Weise »gemein« zu ihm gewesen, twitterte Trump am Montagmorgen.

Khan hatte zuvor eine Botschaft in Sachen Frauenrechte an den US-Präsidenten gerichtet. »Ihre Werte und wofür Sie stehen sind das genaue Gegenteil der Werte Londons und der Werte in diesem Land«, sagte der Labour-Politiker in einem knapp zweiminütigen Video, das er am Montag auf seinem Twitter-Konto veröffentlichte. Vielfalt sei eine Stärke, keine Schwäche. »Wir respektieren Frauen und denken, dass sie Männern ebenbürtig sind«, fuhr Khan fort. dpa/nd Kommentar Seite 8